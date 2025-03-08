Форвард ЦСКА Алеррандро рассказал, с кем больше всего общается в команде
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Нападающий московского ЦСКА Алеррандро поделился тем, как проходит его адаптация в новом клубе.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Роша – 90+3'
«Больше всего общаюсь, конечно, с бразильцами, с Гуарирапой у нас хорошие отношения, а с остальными притираемся. Команда хорошо меня приняла, мы шутим и прикалываемся. Я счастлив быть здесь», — передаёт слова Алеррандро корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Алеррандро дебютировал за ЦСКА в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:0), выйдя на замену на 81-й минуте. Напомним, форвард перешёл в московский клуб из бразильского «Ред Булл Брагантино» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 4,2 млн.
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