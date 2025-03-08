Форвард ЦСКА Алеррандро рассказал, с кем больше всего общается в команде

Нападающий московского ЦСКА Алеррандро поделился тем, как проходит его адаптация в новом клубе.

«Больше всего общаюсь, конечно, с бразильцами, с Гуарирапой у нас хорошие отношения, а с остальными притираемся. Команда хорошо меня приняла, мы шутим и прикалываемся. Я счастлив быть здесь», — передаёт слова Алеррандро корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Алеррандро дебютировал за ЦСКА в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:0), выйдя на замену на 81-й минуте. Напомним, форвард перешёл в московский клуб из бразильского «Ред Булл Брагантино» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 4,2 млн.