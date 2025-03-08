«Алавес» победил «Вильярреал», несмотря на удаление вратаря и полевого игрока

«Алавес» встречался с «Вильярреалом» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Игра проходила на стадионе «Мендисорроса» в городе Витория (Испания). На встрече работала бригада арбитров, возглавляемая испанцем Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Матч завершился минимальной победой «Алавеса» — 1:0.

Уже на 11-й минуте игры счёт в матче открыл защитник «Алавеса» Мануэль Санчес. На 58-й минуте вратарь «Алавеса» Антонио Сивера получил прямую красную карточку за игру рукой за пределами штрафной площади. В эпизоде с нарушением правил голкипер получил удар коленом в голову. Перед удалением Сивере долгое время оказывали медицинскую помощь прямо на поле. Ко второму тайму из-за этого было добавлено 15 минут. В компенсированное время прямую красную карточку получил и полузащитник «Алавеса» Антонио Бланко.

«Алавес» набрал 27 очков и покинул зону вылета. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Вильярреал» остался на пятой строчке с 44 очками.