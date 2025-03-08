Лусиано Гонду высказался о победе «Зенита» в матче с «Факелом» и о своём забитом мяче

Нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (2:0), в котором отметился голом.
«Счастлив, что наконец удалось снова забить, ведь это очень важно для нападающего. Думаю, мы одержали крайне важную победу на тяжёлом поле — парни рассказывали мне, что «Факел» дома особенно силён. Так что зарядились положительными эмоциями и забрали три очка. И повторюсь — рад за себя, что смог помочь команде результативными действиями», — приводит слова Гонду официальный сайт клуба.
«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке.
- 8 марта 2025
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