Лусиано Гонду высказался о победе «Зенита» в матче с «Факелом» и о своём забитом мяче

Нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (2:0), в котором отметился голом.

«Счастлив, что наконец удалось снова забить, ведь это очень важно для нападающего. Думаю, мы одержали крайне важную победу на тяжёлом поле — парни рассказывали мне, что «Факел» дома особенно силён. Так что зарядились положительными эмоциями и забрали три очка. И повторюсь — рад за себя, что смог помочь команде результативными действиями», — приводит слова Гонду официальный сайт клуба.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке.