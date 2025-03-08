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Лусиано Гонду высказался о победе «Зенита» в матче с «Факелом» и о своём забитом мяче

Лусиано Гонду высказался о победе «Зенита» в матче с «Факелом» и о своём забитом мяче
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Нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (2:0), в котором отметился голом.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Счастлив, что наконец удалось снова забить, ведь это очень важно для нападающего. Думаю, мы одержали крайне важную победу на тяжёлом поле — парни рассказывали мне, что «Факел» дома особенно силён. Так что зарядились положительными эмоциями и забрали три очка. И повторюсь — рад за себя, что смог помочь команде результативными действиями», — приводит слова Гонду официальный сайт клуба.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке.

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