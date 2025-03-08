Семак — об удалении Вендела: это его не красит, но ничего демонстративного не было

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о красной карточке полузащитника сине-бело-голубых Вендела за неприличный жест в адрес болельщиков. Бразилец был удалён в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (2:0).

«Он не сдержался, конечно, его это не красит, но ничего демонстративного не было. То, что камера выхватила и обратила внимание… Почему-то другие моменты не показывают, тот же момент, о котором я сказал. Почему не удалили игрока, который изображал обезьяну, скажите, пожалуйста? Странно!» — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Вендел получил прямую красную карточку за демонстрацию неприличного жеста на 74-й минуте матча. Предположительно, бразильский полузащитник адресовал этот жест болельщикам «Факела», которые оскорбляли его на расовой почве.