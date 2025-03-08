Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ренн — ПСЖ, результат матча 8 марта 2025, счёт 1:4, Лига 1 2024-2025

«ПСЖ» на выезде крупно обыграл «Ренн» в 25-м туре Лиги 1, Сафонов пропустил один мяч
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ренн» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Матьё Вернисом. «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:1.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 27'     0:2 Рамуш – 50'     1:2 Брассье – 53'     1:3 Дембеле – 90+1'     1:4 Дембеле – 90+4'    

Счёт в матче был открыт на 27-й минуте, отличился нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола. На 50-й минуте Гонсалу Рамуш удвоил преимущество гостей. На 53-й минуте Лилиан Брассье отыграл один мяч. На 90+1-й минуте Усман Дембеле забил третий мяч «парижан». На 90+4-й минуте Дембеле оформил дубль. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл на поле весь матч.

После 25 сыгранных матчей «ПСЖ» располагается на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 65 очков. «Ренн» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 29 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч чемпионата Франции с «Ренном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android