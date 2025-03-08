«ПСЖ» на выезде крупно обыграл «Ренн» в 25-м туре Лиги 1, Сафонов пропустил один мяч

Завершился матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ренн» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Матьё Вернисом. «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на 27-й минуте, отличился нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола. На 50-й минуте Гонсалу Рамуш удвоил преимущество гостей. На 53-й минуте Лилиан Брассье отыграл один мяч. На 90+1-й минуте Усман Дембеле забил третий мяч «парижан». На 90+4-й минуте Дембеле оформил дубль. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл на поле весь матч.

После 25 сыгранных матчей «ПСЖ» располагается на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 65 очков. «Ренн» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 29 очков.