Тренер «Химок» Артига прокомментировал поражение команды от ЦСКА в 20-м туре РПЛ

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о поражении своих подопечных от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы играли против суперкоманды. Команды, которая должна бороться за титул Премьер-Лиги. Мы хотели атаковать, но играть так на дистанции всего матча не удалось. Поэтому было принято решение защищаться, очко для нас было бы тоже очень важным. Так что такой результат – это скорее хорошая работа ЦСКА, чем плохая работа наших ребят. В какой-то момент первого тайма мы даже были ближе к победе, а потом всё поменялось. Что касается физического состояния команды – я с вами не согласен. Команда показала отличную физическую силу как в игре с «Факелом», так и сегодня. Мы отлично готовы. Просто важно понимать, что у ЦСКА есть игроки высокого класса даже на скамейке, которые и освежили темп игры. Поэтому во втором тайме нам было тяжелее. В любом случае ЦСКА заслужил эту победу», — цитирует Артигу официальный сайт «Химок».

Московский ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место. В активе красно-синих 35 очков в 20 матчах. «Химки» остались на 12-й строчке с 20 очками.