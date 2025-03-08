Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Химок» Артига прокомментировал поражение команды от ЦСКА в 20-м туре РПЛ

Тренер «Химок» Артига прокомментировал поражение команды от ЦСКА в 20-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о поражении своих подопечных от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Роша – 90+3'    

«Мы играли против суперкоманды. Команды, которая должна бороться за титул Премьер-Лиги. Мы хотели атаковать, но играть так на дистанции всего матча не удалось. Поэтому было принято решение защищаться, очко для нас было бы тоже очень важным. Так что такой результат – это скорее хорошая работа ЦСКА, чем плохая работа наших ребят. В какой-то момент первого тайма мы даже были ближе к победе, а потом всё поменялось. Что касается физического состояния команды – я с вами не согласен. Команда показала отличную физическую силу как в игре с «Факелом», так и сегодня. Мы отлично готовы. Просто важно понимать, что у ЦСКА есть игроки высокого класса даже на скамейке, которые и освежили темп игры. Поэтому во втором тайме нам было тяжелее. В любом случае ЦСКА заслужил эту победу», — цитирует Артигу официальный сайт «Химок».

Московский ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место. В активе красно-синих 35 очков в 20 матчах. «Химки» остались на 12-й строчке с 20 очками.

Материалы по теме
Вратарь «Химок» тащил вообще всё 90 минут! Но Пьянич показал, зачем его брали в ЦСКА
Вратарь «Химок» тащил вообще всё 90 минут! Но Пьянич показал, зачем его брали в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android