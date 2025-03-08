Артига: угловой, после которого ЦСКА забил гол, был исполнен не по правилам

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал поражение подмосковной команды от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«После такого поражения сложно подобрать слова. Каждый матч для нашей команды, каждое очко – как золото в чемпионате. И сегодня мы были к нему очень близки. В первом тайме могли получить преимущество и забить. Во втором играть стало куда сложнее, команда устала. У ЦСКА очень сильные футболисты, поэтому я должен быть честным: мы были куда ближе к поражению, чем к ничьей. И всё же я горжусь командой. Хорошая работа, боролись до конца. И ещё. Это не оправдание, но угловой, после которого был забит гол, исполнили не по правилам. Положение мяча было неправильным», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».

ЦСКА одержал минимальную победу над «Химками» благодаря голу защитника Виллиана Роши на 90+3-й минуте матча. Бразилец откликнулся на подачу полузащитника Миралема Пьянича с углового. «Химки» остались на 12-м месте в таблице с 19 очками в 20 матчах. ЦСКА имеет в своём активе 35 очков. Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице.