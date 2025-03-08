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Главный тренер ЦСКА Николич прокомментировал победу над «Химками» в 20-м туре РПЛ

Главный тренер ЦСКА Николич прокомментировал победу над «Химками» в 20-м туре РПЛ
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Сербский главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о победе армейцев над «Химками» (1:0) в рамках 20-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Роша – 90+3'    

«Во-первых, хочу поздравить всех женщин с Восьмым марта! Во-вторых, спасибо всем болельщикам на стадионе, для нас очень важно ваше присутствие. И, конечно, поздравляю команду с заслуженной победой! Матч понравился: контроль игры, прессинг, количество моментов и ударов. Последних сегодня было 26! Беспокоит завершение — забивать надо намного раньше, тогда и игра будет складываться по-другому.

В перерыве сказал ребятам, что мне очень понравилось, как они играли без лишних нервов. Держали мяч, не торопились. В первом тайме был небольшой отрезок с 30-й минуты, когда начали давить на соперника, начинали нервничать.

Рад, что ребята справились с этой ситуацией. Важная игра, важные три очка. Было бы ужасно, если бы не забрали эту победу. Мне даже нечего комментировать — полный контроль игры и заслуженные три очка. Будем продолжать в том же духе», — цитирует Николича официальный сайт ЦСКА.

После 20 проведённых матчей ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Марко Николича 35 очков. «Химки» остались с 19 очками на счету. Подмосковный клуб занимает 12-е место в таблице РПЛ.

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