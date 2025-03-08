«Динамо» М — «Динамо» Мх: Бальбуэна забил гол на 84-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов. На момент написания новости счёт в матче 4:0 в пользу «Динамо» Москва. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 84-й минуте защитник «Динамо» Москва Фабиан Бальбуэна забил четвёртый мяч своей команды.
Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 36 очков за 19 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 19 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».
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