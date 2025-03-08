«Динамо» Москва разгромило махачкалинское «Динамо» в 20-м туре РПЛ

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов. «Динамо» Москва одержало победу со счётом 4:0.

Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте, отличился нападающий «Динамо» Москва Эль-Мехди Маухуб. На 46-й минуте Ярослав Гладышев удвоил преимущество хозяев. На 65-й минуте Даниил Фомин довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте Фабиан Бальбуэна установил окончательный счёт в матче — 4:0.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 39 очков за 20 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 20 игр и располагается на 13-й строчке.