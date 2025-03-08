Николич: в этом году у ЦСКА нет стартового состава, у нас 20 игроков в обойме

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал выбор стартового состава на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали минимальную победу над «Химками» (1:0).

«Перед началом сборов я говорил ребятам, что в этом году мы не определяем стартовый состав на сезон. Так у нас не будет. Стартовая обойма может состоять из множества игроков. У нас более 20 футболистов, которые могут выходить в старте, потому что они так показывали себя на сборах, завоевали эту возможность. У меня полное доверие к этим ребятам.

В одном матче у нас будет играть Круговой, в другом — Мойзес. Раз Келлвен, раз Милан. Так будет на каждой позиции, потому что мы доверяем нашим молодым футболистам и даём им время. А они в ответ должны показывать хорошую игру и всегда хороший настрой. Выходя на пять минут со скамейки, на 10, на 25, с самого начала — по-разному. На каждый матч мы будем выбрать состав в зависимости тактики, от скаутинга соперника, от физического состояния. По этим критериям мы будем выбирать состав на каждую игру», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

Победа позволила ЦСКА довести количество набранных в сезоне очков до 35. После 20 проведённых матчей армейцы занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место. «Химки» остались на 12-м месте в таблице РПЛ с 19 набранными очками.