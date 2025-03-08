Глава «Динамо» Гафин прокомментировал разгромную победу над «Динамо» Мх

Глава московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0).

«Победили с крупным счётом. На что и рассчитывали наши болельщики. Сегодняшнюю победу наша команда посвятит всем девушкам, в особенности прекрасной части, которая болеет за «Динамо», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 39 очков за 20 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 20 игр и располагается на 13-й строчке.