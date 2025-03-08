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Глава «Динамо» Гафин прокомментировал разгромную победу над «Динамо» Мх

Глава «Динамо» Гафин прокомментировал разгромную победу над «Динамо» Мх
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Глава московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маухуб – 7'     2:0 Гладышев – 46'     3:0 Фомин – 65'     4:0 Бальбуэна – 84'    

«Победили с крупным счётом. На что и рассчитывали наши болельщики. Сегодняшнюю победу наша команда посвятит всем девушкам, в особенности прекрасной части, которая болеет за «Динамо», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 39 очков за 20 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 20 игр и располагается на 13-й строчке.

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