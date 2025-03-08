Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о победе в матче с «Динамо» Мх

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о победе столичного клуба над махачкалинским «Динамо» (4:0) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня у «Динамо» была не одна победа. Ещё победил ЖФК, их тоже поздравим. Для них это особенный день. Всем девушкам, нашей прекрасной половине — большие поздравления. Очень рады, что команда тоже поздравила тех, кто за неё болеет», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 39 очков за 20 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 20 игр и располагается на 13-й строчке.