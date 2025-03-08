Пивоваров объяснил отсутствие Глебова и Бителло в составе «Динамо» на игру с «Динамо» Мх

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался об отсутствии полузащитников Данила Глебова и Бителло в стартовом составе на матч 20-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (4:0).

«Отсутствие Глебова и Бителло в стартовом составе на матч с «Динамо» Мх было ожидаемо по тренировкам. В матче с «Ростовом» игроки получили небольшие повреждения. Мы оперативно обмениваемся информацией о состоянии игроков, поэтому понимали, что Глебов и Бителло начнут на скамейке. Что касается Бителло, конечно, это не дисциплинарная мера. Он получил небольшое повреждение в матче с «Ростовом», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.