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Пивоваров объяснил отсутствие Глебова и Бителло в составе «Динамо» на игру с «Динамо» Мх

Пивоваров объяснил отсутствие Глебова и Бителло в составе «Динамо» на игру с «Динамо» Мх
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался об отсутствии полузащитников Данила Глебова и Бителло в стартовом составе на матч 20-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маухуб – 7'     2:0 Гладышев – 46'     3:0 Фомин – 65'     4:0 Бальбуэна – 84'    

«Отсутствие Глебова и Бителло в стартовом составе на матч с «Динамо» Мх было ожидаемо по тренировкам. В матче с «Ростовом» игроки получили небольшие повреждения. Мы оперативно обмениваемся информацией о состоянии игроков, поэтому понимали, что Глебов и Бителло начнут на скамейке. Что касается Бителло, конечно, это не дисциплинарная мера. Он получил небольшое повреждение в матче с «Ростовом», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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