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Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал слухи об интересе клуба к Карпину

Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал слухи об интересе клуба к Карпину
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о слухах, связывающих клуб с экс-тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маухуб – 7'     2:0 Гладышев – 46'     3:0 Фомин – 65'     4:0 Бальбуэна – 84'    

«Информация о возможном приходе Карпина в «Динамо» не соответствует действительности», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин покинул аналогичный пост в «Ростове» 25 февраля 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Карпин может продолжить карьеру в «Динамо». Напомним, в последний день зимнего трансферного окна из «Ростова» в «Динамо» перебрался опорный полузащитник Данил Глебов.

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