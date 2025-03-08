Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал слухи об интересе клуба к Карпину

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о слухах, связывающих клуб с экс-тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

«Информация о возможном приходе Карпина в «Динамо» не соответствует действительности», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин покинул аналогичный пост в «Ростове» 25 февраля 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Карпин может продолжить карьеру в «Динамо». Напомним, в последний день зимнего трансферного окна из «Ростова» в «Динамо» перебрался опорный полузащитник Данил Глебов.