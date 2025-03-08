«Милан» вырвал победу в матче с «Лечче», проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Милан». Команды играли на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Довери. «Милан» одержал победу со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте, отличился нападающий «Лечче» Никола Крстович. На 59-й минуте Крстович оформил дубль. На 68-й минуте защитник хозяев Антонино Галло отправил мяч в свои ворота. На 73-й минуте Кристиан Пулишич с пенальти сравнял счёт. На 81-й минуте Кристиан Пулишич оформил дубль.
«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 44 очка за 28 матчей. «Лечче» заработал 25 очков после аналогичного количества игр и располагается на 16-й строчке.
- 8 марта 2025
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