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Лечче — Милан, результат матча 8 марта 2025, счет 2:3, Серия А 2024-2025

«Милан» вырвал победу в матче с «Лечче», проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2
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Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Милан». Команды играли на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Довери. «Милан» одержал победу со счётом 3:2.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
1:0 Крстович – 7'     2:0 Крстович – 59'     2:1 Галло – 68'     2:2 Пулишич – 73'     2:3 Пулишич – 81'    

Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте, отличился нападающий «Лечче» Никола Крстович. На 59-й минуте Крстович оформил дубль. На 68-й минуте защитник хозяев Антонино Галло отправил мяч в свои ворота. На 73-й минуте Кристиан Пулишич с пенальти сравнял счёт. На 81-й минуте Кристиан Пулишич оформил дубль.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 44 очка за 28 матчей. «Лечче» заработал 25 очков после аналогичного количества игр и располагается на 16-й строчке.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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