Гендиректор «Динамо» Пивоваров: о каком давлении на Личку вы говорите? У него контракт

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о слухах, что главный тренер Марцел Личка может покинуть команду.

«О каком давлении на Личку вы говорите? У Марцела контракт с «Динамо», мы его поддерживаем. Команда провела хорошую игру, и мы все были в раздевалке. Если есть какие-то слухи от журналистов, я не считаю это давлением», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (43).