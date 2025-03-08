Сегодня, 8 марта, прошли четыре матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 8 марта:

«Оренбург» — «Ростов» — 1:2;

«Факел» — «Зенит» — 0:2;

ЦСКА — «Химки» — 1:0;

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала — 4:0.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 43 очка после 20 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 43 очка. Третье место с 40 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Факел» (14).