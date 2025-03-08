Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: я извинился за игру команды с «Динамо», это было ужасно
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:4).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маухуб – 7' 2:0 Гладышев – 46' 3:0 Фомин – 65' 4:0 Бальбуэна – 84'
«Я извинился за игру команды. Уверен, что мы всё исправим, но сегодня была ужасная игра. Это мы пройдём, опасений у меня никогда нет», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за 20 матчей. Московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке, заработав 39 очков. На первом месте находится «Краснодар» (43).
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