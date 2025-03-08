«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Фрайбургом» в матче 25-го тура Бундеслиги

«Фрайбург» встречался с «РБ Лейпциг» в матче 25-го тура чемпионата Германии. Игра проходила на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). На встрече работала бригада арбитров, которую возглавлял Свен Яблонски. Команды не смогли выявить победителя. Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

«РБ Лейпциг» набрал 39-е очко в сезоне. Команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги после 25 проведённых матчей. «Фрайбургу» ничья принесла 41-е очко и позволила остаться на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

В следующем туре «Фрайбург» сыграет на выезде с «Майнцем», а «РБ Лейпциг» примет на своём поле дортмундскую «Боруссию». Оба матча пройдут в субботу, 15 марта.