«Астон Вилла» минимально обыграла «Брентфорд» на выезде в 28-м туре АПЛ

Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Брентфорд» и бирмингемская «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 49-й минуте, отличился нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс. На 50-й минуте Морган Роджерс удвоил преимущество гостей, но этот мяч был отменён.

«Брентфорд» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 38 очков за 28 встреч. «Астон Вилла» заработала 45 очков после 29 игр и располагается на седьмой строчке.