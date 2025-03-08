«Астон Вилла» минимально обыграла «Брентфорд» на выезде в 28-м туре АПЛ
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Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Брентфорд» и бирмингемская «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 1:0.
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 49'
Единственный гол в матче был забит на 49-й минуте, отличился нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс. На 50-й минуте Морган Роджерс удвоил преимущество гостей, но этот мяч был отменён.
«Брентфорд» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 38 очков за 28 встреч. «Астон Вилла» заработала 45 очков после 29 игр и располагается на седьмой строчке.
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