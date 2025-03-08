Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» одержала победу в матче с «Вальядолидом» и выбралась из зоны вылета Ла Лиги

«Валенсия» одержала победу в матче с «Вальядолидом» и выбралась из зоны вылета Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 27-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и «Вальядолид». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной (Испания). «Валенсия» одержала победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 27-й тур
08 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 1
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Лопес – 7'     1:1 Латаса – 40'     2:1 Садик – 58'    

Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте, отличился полузащитник «Валенсии» Диего Лопес. На 40-й минуте Хуанми Латаса сравнял счёт. На 58-й минуте Умар Садик вывел хозяев вперёд.

После 25 сыгранных матчей «Валенсия» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. «Вальядолид» после аналогичного количества игр занимает 20-е место, заработав 16 очков.

Материалы по теме
Криштиану Роналду может стать владельцем «Валенсии» — Footmercato
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android