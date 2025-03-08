«Валенсия» одержала победу в матче с «Вальядолидом» и выбралась из зоны вылета Ла Лиги

Завершился матч 27-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и «Вальядолид». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной (Испания). «Валенсия» одержала победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте, отличился полузащитник «Валенсии» Диего Лопес. На 40-й минуте Хуанми Латаса сравнял счёт. На 58-й минуте Умар Садик вывел хозяев вперёд.

После 25 сыгранных матчей «Валенсия» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. «Вальядолид» после аналогичного количества игр занимает 20-е место, заработав 16 очков.