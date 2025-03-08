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Шамиль Газизов: Пьянич — игрок такого уровня, что мне сложно с ним спорить

Шамиль Газизов: Пьянич — игрок такого уровня, что мне сложно с ним спорить
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов согласился со словами полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича о том, что российским игрокам не хватает фантазии и креатива.

«Пьянич — игрок такого уровня, что мне сложно с ним спорить. Мы работаем и двигаем всё по-своему», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич перебрался в московский ЦСКА в летнее трансферное окно. В текущем сезоне на счету боснийца 13 матчей за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. Всего Пьянич записал на свой счёт две результативные передачи.

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