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«Лилль» в домашнем матче обыграл «Монпелье», занимающий последнее место в Лиге 1

«Лилль» в домашнем матче обыграл «Монпелье», занимающий последнее место в Лиге 1
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Завершился матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Лилль» и «Монпелье». Команды играли на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. «Лилль» одержал победу со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
08 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Дэвид – 50'    

Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте, отличился нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид.

После 25 сыгранных матчей «Лилль» располагается на пятой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 44 очка. «Монпелье» после аналогичного количества игр занимает последнее, 20-е место, заработав 15 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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