«Лилль» в домашнем матче обыграл «Монпелье», занимающий последнее место в Лиге 1

Завершился матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Лилль» и «Монпелье». Команды играли на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. «Лилль» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте, отличился нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид.

После 25 сыгранных матчей «Лилль» располагается на пятой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 44 очка. «Монпелье» после аналогичного количества игр занимает последнее, 20-е место, заработав 15 очков.