«Барселона» объявила о переносе матча с «Осасуной» из-за смерти врача команды
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«Барселона» в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовала заявление о переносе матча матча 27-го тура испанской Примеры с «Осасуной» из-за смерти врача Карлеса Миньярро Гарсии. Встреча на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания) была запланирована на 23:00 по московскому времени.
Испания — Примера . 27-й тур
08 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Перенесён
Осасуна
Памплона
«Футбольный клуб «Барселона» с глубоким прискорбием сообщает о смерти врача первой команды Карлеса Миньярро Гарсии этим вечером. По этой причине матч с «Осасуной» был перенесён на более поздний срок.
Совет директоров «Барселоны» и весь персонал выражают наши искренние соболезнования его семье и друзьям в это трудное время», — написано в заявлении.
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