Марко Николич объяснил замены ЦСКА в матче с «Химками»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал влияние замен на результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:0).

«На мой взгляд, они сработали прекрасно. Практически каждой из них мы усилили атаку. У нас специально вышло два классических нападающих. Секу вышел десяткой, Аббос — восьмёркой. У нас было много стандартов, и для их реализации выпустили Пьянича», — цитирует Николича официальный сайт ЦСКА.

Победный гол в матче с «Химками» записал на свой счёт защитник армейцев Виллиан Роша после подачи вышедшего на замену на 87-й минуте полузащитника Миралема Пьянича. На 61-й минуте на замену вышли форвард Секу Койта и вингер Аббосбек Файзуллаев, на 82-й минуте на поле появился приобретённый армейцами в зимнее трансферное окно бразильский форвард Алеррандро.