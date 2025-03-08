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Марко Николич объяснил замены ЦСКА в матче с «Химками»

Марко Николич объяснил замены ЦСКА в матче с «Химками»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал влияние замен на результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Роша – 90+3'    

«На мой взгляд, они сработали прекрасно. Практически каждой из них мы усилили атаку. У нас специально вышло два классических нападающих. Секу вышел десяткой, Аббос — восьмёркой. У нас было много стандартов, и для их реализации выпустили Пьянича», — цитирует Николича официальный сайт ЦСКА.

Победный гол в матче с «Химками» записал на свой счёт защитник армейцев Виллиан Роша после подачи вышедшего на замену на 87-й минуте полузащитника Миралема Пьянича. На 61-й минуте на замену вышли форвард Секу Койта и вингер Аббосбек Файзуллаев, на 82-й минуте на поле появился приобретённый армейцами в зимнее трансферное окно бразильский форвард Алеррандро.

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