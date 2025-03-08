Сегодня, 8 марта, прошли три матча 23-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 8 марта:

«Енисей» — «Родина» — 0:0;

«Алания» — «Тюмень» — 0:0;

«КАМАЗ» — «Чайка» — 3:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 46 очков после 22 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 43 очка. Третье место с 40 очками после 23 игр занимает «Черноморец». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (16), «Алания» (19) и «Сокол» (20).