Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги 8 марта

Результаты матчей Первой лиги 8 марта
Комментарии

Сегодня, 8 марта, прошли три матча 23-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 8 марта:

«Енисей» — «Родина» — 0:0;
«Алания» — «Тюмень» — 0:0;
«КАМАЗ» — «Чайка» — 3:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 46 очков после 22 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 43 очка. Третье место с 40 очками после 23 игр занимает «Черноморец». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (16), «Алания» (19) и «Сокол» (20).

Материалы по теме
«КАМАЗ» обыграл «Чайку» в домашнем матче в 23-м туре Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android