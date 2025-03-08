«Осасуна» выразила соболезнования в связи со смертью врача «Барселоны» Карлеса Гарсии

Испанская «Осасуна» в социальной сети Х (ранее Twitter) выразила соболезнования в связи со смертью врача «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии. Ранее было решено перенести матч 27-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Осасуна». Встреча на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания) была запланирована на 23:00 по московскому времени.

«Клуб «Осасуна» хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования семье доктора Карлеса Миньярро Гарсии и хочет поддержать в эти тяжёлые моменты весь персонал футбольного клуба «Барселона», а также его болельщиков. Покойся с миром», — написано в сообщении.