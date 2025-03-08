«Осасуна» выразила соболезнования в связи со смертью врача «Барселоны» Карлеса Гарсии
Поделиться
Испанская «Осасуна» в социальной сети Х (ранее Twitter) выразила соболезнования в связи со смертью врача «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии. Ранее было решено перенести матч 27-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Осасуна». Встреча на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания) была запланирована на 23:00 по московскому времени.
Испания — Примера . 27-й тур
08 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Перенесён
Осасуна
Памплона
«Клуб «Осасуна» хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования семье доктора Карлеса Миньярро Гарсии и хочет поддержать в эти тяжёлые моменты весь персонал футбольного клуба «Барселона», а также его болельщиков. Покойся с миром», — написано в сообщении.
Комментарии
- 9 марта 2025
-
00:43
-
00:40
-
00:20
-
00:00
- 8 марта 2025
-
23:59
-
23:47
-
23:26
-
23:25
-
23:21
-
23:14
-
23:13
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:42
-
22:39
-
22:35
-
22:24
-
22:21
-
22:06
-
22:06
-
22:03
-
21:59
-
21:59
-
21:58
-
21:53
-
21:52
-
21:43
-
21:43
-
21:27
-
21:24
-
21:20
-
21:06
-
21:01
-
20:58