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«Осасуна» выразила соболезнования в связи со смертью врача «Барселоны» Карлеса Гарсии

«Осасуна» выразила соболезнования в связи со смертью врача «Барселоны» Карлеса Гарсии
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Испанская «Осасуна» в социальной сети Х (ранее Twitter) выразила соболезнования в связи со смертью врача «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии. Ранее было решено перенести матч 27-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Осасуна». Встреча на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания) была запланирована на 23:00 по московскому времени.

Испания — Примера . 27-й тур
08 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Перенесён
Осасуна
Памплона

«Клуб «Осасуна» хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования семье доктора Карлеса Миньярро Гарсии и хочет поддержать в эти тяжёлые моменты весь персонал футбольного клуба «Барселона», а также его болельщиков. Покойся с миром», — написано в сообщении.

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