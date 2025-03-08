Тренер ЦСКА Николич: Алеррандро чуть выше меня, а я не очень высокий

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о дебюте за армейцев бразильского нападающего Алеррандро в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:0).

— В конце вы выпустили двух высоких нападающих. Почему приняли такое решение?

— Алеррандро чуть выше меня, а я не очень высокий, так что назвать его таким нельзя. Сауль — да, высокий. Но главное, что это два классических нападающих. Выпустил их, так как надо было побеждать «Химки» в домашнем матче. Мы почти не выходили из штрафной, и в такой ситуации, чтобы забить гол, нужны именно классические, — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА победил «Химки» благодаря голу центрального защитника Виллиана Роши на 90+3-й минуте матча. Нападающий армейцев Алеррандро впервые вышел на поле в составе московского клуба, заменив на 82-й минуте матча полузащитника Кристияна Бистровича. Напомним, Алеррандро перебрался в ЦСКА из «Ред Булл Брагантино» в зимнее трансферное окно.