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Видеообзор матча 20-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала

Видеообзор матча 20-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов. «Динамо» Москва одержало победу со счётом 4:0.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маухуб – 7'     2:0 Гладышев – 46'     3:0 Фомин – 65'     4:0 Бальбуэна – 84'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ФК «Динамо» Москва в социальной сети «ВКонтакте».

Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте, отличился нападающий «Динамо» Москва Эль-Мехди Маухуб. На 46-й минуте Ярослав Гладышев удвоил преимущество хозяев. На 65-й минуте Даниил Фомин довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте Фабиан Бальбуэна установил окончательный счёт в матче — 4:0.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 39 очков за 20 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 20 игр и располагается на 13-й строчке.

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