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Бальбуэна перекрестился после гола, Сёмин наблюдал за динамовским дерби. Лучшие фото матча

Бальбуэна перекрестился после гола, Сёмин наблюдал за динамовским дерби. Лучшие фото матча
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8 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором столичное «Динамо» принимало одноклубников из Махачкалы. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов. Московское «Динамо» одержало уверенную победу со счётом 4:0.

Лучшие кадры динамовского дерби — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Уже на седьмой минуте отличился нападающий «Динамо» Москва Эль-Мехди Маухуб. На 46-й минуте Ярослав Гладышев удвоил преимущество хозяев. На 65-й минуте Даниил Фомин довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте Фабиан Бальбуэна установил окончательный счёт в матче — 4:0.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 39 очков за 20 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 20 игр и располагается на 13-й строчке.

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