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Гол Роши на 90+3-й минуте — в видеообзоре матча ЦСКА с «Химками» в 20-м туре РПЛ

Гол Роши на 90+3-й минуте — в видеообзоре матча ЦСКА с «Химками» в 20-м туре РПЛ
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Химки». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Рафаэль Шафеев (Волгоград). Матч завершился минимальной победой ЦСКА — 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Роша – 90+3'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ПФК ЦСКА Москва в социальной сети «ВКонтакте».

Единственный гол в матче на 90+3-й минуте забил защитник армейцев Виллиан Роша. Бразилец переправил мяч в сетку головой после подачи полузащитника Миралема Пьянича от углового флажка.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 35. Команда занимает шестое место в турнирной таблице. «Химки» остались с 19 очками. Подмосковный клуб располагается на 12-й строчке.

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