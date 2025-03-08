Тренер «Динамо» Москва Личка прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о разгромной победе бело-голубых над махачкалинским «Динамо» (4:0) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Очень приятно говорить, когда команда побеждает с таким счётом. Меня очень порадовала игра «на ноль». Моей индивидуальной целью на эту игру была не только победа, но и возвращение нашего хорошего, комбинационного футбола, который показать в Ростове не удалось. Я доволен тем, что все футболисты показали хороший уровень, старались и исправились за первую игру этого года», — цитирует Личку официальный сайт «Динамо».

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Марцела Лички набрали 39 очков за 20 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 20 игр и располагается на 13-й строчке.