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Тренер «Динамо» Москва Личка прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо»

Тренер «Динамо» Москва Личка прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о разгромной победе бело-голубых над махачкалинским «Динамо» (4:0) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маухуб – 7'     2:0 Гладышев – 46'     3:0 Фомин – 65'     4:0 Бальбуэна – 84'    

«Очень приятно говорить, когда команда побеждает с таким счётом. Меня очень порадовала игра «на ноль». Моей индивидуальной целью на эту игру была не только победа, но и возвращение нашего хорошего, комбинационного футбола, который показать в Ростове не удалось. Я доволен тем, что все футболисты показали хороший уровень, старались и исправились за первую игру этого года», — цитирует Личку официальный сайт «Динамо».

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Марцела Лички набрали 39 очков за 20 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 20 игр и располагается на 13-й строчке.

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