Результаты матчей Бундеслиги 8 марта

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В субботу, 8 марта, прошли шесть матчей 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 8 марта:

«Вольфсбург» — «Санкт-Паули» — 1:1;

«Бавария» — «Бохум» — 2:3;

«Хольштайн» — «Штутгарт» — 2:2;

«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург» — 0:1;

«Байер» — «Вердер» — 0:2;

«Фрайбург» — «РБ Лейпциг» — 0:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 61 очко. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработавший 53 очка. Третье место с 44 очками занимает «Майнц». В зоне вылета располагаются «Хайденхайм» (15), «Хольштайн» (17) и «Бохум» (20).