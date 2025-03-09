«Интер» победил «Монцу» в Серии А, уступая 0:2 к 45-й минуте

«Интер» встречался с «Монцей» в рамках 28-го тура итальянской Серии А. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» (Джузеппе Меацца) в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Лука Цуфферли. Игра завершилась волевой победой «Интера» — 3:2.

Первый гол в матче на 32-й минуте записал на свой счёт латераль «Монцы» Самуэле Биринделли. На 44-й минуте экс-форвард «Спартака» Кейта Бальде удвоил преимущество «Монцы». На 45+1-й минуте хозяева поля отыграли один мяч благодаря голу форварда Марко Арнаутовича. На 64-й минуте центральный полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу сравнял счёт. На 77-й минуте «Интер» вырвал победу благодаря автоголу защитника Гиоргоса Кирьякопулоса.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе миланского клуба 61 очко в 28 матчах. «Монца» располагается на последнем месте с 14 очками.