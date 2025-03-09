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Интер — Монца результат матча 8 марта 2025, счет 3:2, Серия А 2024-2025

«Интер» победил «Монцу» в Серии А, уступая 0:2 к 45-й минуте
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«Интер» встречался с «Монцей» в рамках 28-го тура итальянской Серии А. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» (Джузеппе Меацца) в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Лука Цуфферли. Игра завершилась волевой победой «Интера» — 3:2.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Монца
Монца
0:1 Биринделли – 32'     0:2 Кейта – 44'     1:2 Арнаутович – 45+1'     2:2 Чалханоглу – 64'     3:2 Кирьякопулос – 77'    

Первый гол в матче на 32-й минуте записал на свой счёт латераль «Монцы» Самуэле Биринделли. На 44-й минуте экс-форвард «Спартака» Кейта Бальде удвоил преимущество «Монцы». На 45+1-й минуте хозяева поля отыграли один мяч благодаря голу форварда Марко Арнаутовича. На 64-й минуте центральный полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу сравнял счёт. На 77-й минуте «Интер» вырвал победу благодаря автоголу защитника Гиоргоса Кирьякопулоса.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе миланского клуба 61 очко в 28 матчах. «Монца» располагается на последнем месте с 14 очками.

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