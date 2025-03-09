Результаты матчей чемпионата Испании 8 марта

В субботу, 8 марта, прошли три матча 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матча чемпионата Испании 8 марта:

«Сельта» — «Леганес» — 2:1;

«Алавес» — «Вильярреал» — 1:0;

«Валенсия» — «Вальядолид» — 2:1.

Матч между «Барселоной» и «Осасуной», который должен был состояться в этот день в 23:00 по московскому времени, был перенесён из-за смерти врача каталонской команды Карлеса Миньярро Гарсии.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 57 очков. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 56 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», на счету которого также 54 очка. В зоне вылета располагаются «Вальядолид» (16), «Лас-Пальмас» (24) и «Алавес» (26).