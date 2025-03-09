«Ланс» вырвал победу у «Марселя» в Лиге 1 благодаря голу на 90+4-й минуте

«Марсель» встречался с «Лансом» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Томас Леонар. Игра завершилась минимальной победой «Ланса» — 1:0.

Единственный гол в матче на 90+4-й минуте забил полузащитник Нейл Эль-Айнауи.

«Марсель» остался на втором месте в турнирной таблице. У подопечных Роберто Де Дзерби 49 очков в 25 матчах. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 16 очков. «Ланс» в турнирной таблице чемпионата Франции располагается на восьмом месте. В активе команды 36 набранных очков в 25 матчах.

В следующем туре «Марсель» сыграет в Париже с «ПСЖ». «Ланс» в 26-м туре примет на своём поле «Ренн».