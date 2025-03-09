«Ланс» вырвал победу у «Марселя» в Лиге 1 благодаря голу на 90+4-й минуте
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«Марсель» встречался с «Лансом» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Томас Леонар. Игра завершилась минимальной победой «Ланса» — 1:0.
Франция — Лига 1 . 25-й тур
08 марта 2025, суббота. 23:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
0 : 1
Ланс
Ланс
0:1 Эль-Айнауи – 90+4'
Единственный гол в матче на 90+4-й минуте забил полузащитник Нейл Эль-Айнауи.
«Марсель» остался на втором месте в турнирной таблице. У подопечных Роберто Де Дзерби 49 очков в 25 матчах. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 16 очков. «Ланс» в турнирной таблице чемпионата Франции располагается на восьмом месте. В активе команды 36 набранных очков в 25 матчах.
В следующем туре «Марсель» сыграет в Париже с «ПСЖ». «Ланс» в 26-м туре примет на своём поле «Ренн».
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