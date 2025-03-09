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Результаты матчей чемпионата Италии 8 марта

Результаты матчей чемпионата Италии 8 марта
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В субботу, 8 марта, прошли четыре матча 28-го тура итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Италии 8 марта:

«Комо» — «Венеция» — 1:1;
«Парма» — «Торино» — 2:2;
«Лечче» — «Милан» — 2:3;
«Интер» — «Монца» — 3:2.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», который записал в свой актив 61 очко. На втором месте находится «Наполи», набравший 57 очков. Третью строчку занимает «Аталанта», на счету которой 55 очков. Туринский «Ювентус» замыкает топ-4 с 52 очками в своём активе. В зоне вылета находятся «Монца» (14), «Венеция» (19) и «Эмполи» (22).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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