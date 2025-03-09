«Эвертон» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в 28-м туре АПЛ
Поделиться
Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Итоговый результат — 1:1.
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Харрисон – 33' 1:1 Мунеци – 40'
Счёт в матче был открыт на 33-й минуте, отличился нападающий «Эвертона» Джек Харрисон. На 40-й минуте Маршалл Мунеци сравнял счёт.
«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка за 28 матчей. «Эвертон» находится на 14-й строчке, заработав 33 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 70 очков.
Комментарии
- 9 марта 2025
-
01:38
-
01:00
-
00:51
-
00:43
-
00:40
-
00:20
-
00:00
- 8 марта 2025
-
23:59
-
23:47
-
23:26
-
23:25
-
23:21
-
23:14
-
23:13
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:42
-
22:39
-
22:35
-
22:24
-
22:21
-
22:06
-
22:06
-
22:03
-
21:59
-
21:59
-
21:58
-
21:53
-
21:52
-
21:43
-
21:43
-
21:27
-
21:24
-
21:20