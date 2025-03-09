Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вулверхэмптон — Эвертон, результат матча 8 марта 2025, счёт 1:1, АПЛ 2024-2025

«Эвертон» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в 28-м туре АПЛ
Комментарии

Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Итоговый результат — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Харрисон – 33'     1:1 Мунеци – 40'    

Счёт в матче был открыт на 33-й минуте, отличился нападающий «Эвертона» Джек Харрисон. На 40-й минуте Маршалл Мунеци сравнял счёт.

«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка за 28 матчей. «Эвертон» находится на 14-й строчке, заработав 33 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 70 очков.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Анчелотти: моему «Эвертону» не хватало таких феноменов, как Марадона и Платини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android