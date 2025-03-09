«Эвертон» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в 28-м туре АПЛ

Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Итоговый результат — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 33-й минуте, отличился нападающий «Эвертона» Джек Харрисон. На 40-й минуте Маршалл Мунеци сравнял счёт.

«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка за 28 матчей. «Эвертон» находится на 14-й строчке, заработав 33 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 70 очков.