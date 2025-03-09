Результаты матчей чемпионата Англии 8 марта
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9 марта прошли шесть матчей в рамках 28-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей чемпионата Англии 8 марта:
- «Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 1:1;
- «Брентфорд» — «Астон Вилла» — 0:1;
- «Ливерпуль» — «Саутгемптон»— 3:1;
- «Кристал Пэлас» — «Ипсвич Таун» — 1:0;
- «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм» — 2:1;
- «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» — 1:0.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 70 очков. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 54 очка при двух играх в запасе перед мерсисайдцами. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем», у которого 51 очко. В топ-5 входят «Манчестер Сити» и «Челси», заработав 47 и 46 очков соответственно. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (17), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого всего девять очков после 27 туров.
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Харрисон – 33' 1:1 Мунеци – 40'
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 49'
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Смоллбоун – 45+1' 1:1 Нуньес – 51' 2:1 Салах – 54' 3:1 Салах – 88'
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:0 Сарр – 82'
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Фулхэм
Лондон
0:1 Хименес – 35' 1:1 ван Хекке – 41' 2:1 Педро – 90+8'
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Хадсон-Одои – 83'
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