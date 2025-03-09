9 марта прошли шесть матчей в рамках 28-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Англии 8 марта:

«Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 1:1;

«Брентфорд» — «Астон Вилла» — 0:1;

«Ливерпуль» — «Саутгемптон»— 3:1;

«Кристал Пэлас» — «Ипсвич Таун» — 1:0;

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм» — 2:1;

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» — 1:0.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 70 очков. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 54 очка при двух играх в запасе перед мерсисайдцами. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем», у которого 51 очко. В топ-5 входят «Манчестер Сити» и «Челси», заработав 47 и 46 очков соответственно. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (17), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого всего девять очков после 27 туров.

Рекорды «Ливерпуля»: