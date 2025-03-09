Результаты матчей чемпионата Франции 8 марта

8 марта прошли матчи 25-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 25-й тур. Результаты матчей 8 марта

«Ренн» — «ПСЖ» — 1:4

«Лилль» — «Монпелье» — 1:0

«Марсель» — «Ланс» — 0:1

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», который записал в свой актив 65 очков. На втором месте располагается «Марсель», набрав 49 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ницца», которая набрала 46 очков. В топ-5 входят «Монако» и «Лилль», которые набрали по 44 очка.

Действующим чемпионом Лиги 1 является «ПСЖ».

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