Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Франции 8 марта

Результаты матчей чемпионата Франции 8 марта
Комментарии

8 марта прошли матчи 25-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 25-й тур. Результаты матчей 8 марта

«Ренн» — «ПСЖ» — 1:4
«Лилль» — «Монпелье» — 1:0
«Марсель» — «Ланс» — 0:1

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», который записал в свой актив 65 очков. На втором месте располагается «Марсель», набрав 49 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ницца», которая набрала 46 очков. В топ-5 входят «Монако» и «Лилль», которые набрали по 44 очка.
Действующим чемпионом Лиги 1 является «ПСЖ».

Материалы по теме
«ПСЖ» на выезде крупно обыграл «Ренн» в 25-м туре Лиги 1, Сафонов пропустил один мяч
Календарь чемпионата Франции
Турнирная таблица чемпионата Франции

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android