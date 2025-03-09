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Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Ренном»

Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Ренном»
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после матча 25-го тура французской Лиги 1 с «Ренном», в котором парижский клуб победил со счётом 4:1. Россиянин вышел в этой встрече в стартовом составе.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 27'     0:2 Рамуш – 50'     1:2 Брассье – 53'     1:3 Дембеле – 90+1'     1:4 Дембеле – 90+4'    

«Также сегодня я сыграл очередной матч в Лиге 1. Ещё одна победа. Хотелось бы снова «на ноль», конечно, но не всегда получается так, как мы желаем.

После матча были следующие мысли: ощущалось давление со стороны соперника, «Ренн» играл агрессивно в прессинге, плюс достаточно остро, хоть и редко атаковал, было интересно, напряжённо. В общем получил удовольствие от игры», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

После 25 сыгранных матчей «Пари Сен-Жермен» уверенно лидирует в Лиге 1, имея в своем активе 65 очков. В то же время «Ренн», также проведя одинаковое количество игр, располагается на 11-й позиции с 29 набранными очками.

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