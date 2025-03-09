«Я вас обманул». Тренер «ПСЖ» — о мыслях по поводу предстоящего матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы в матче 25-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (4:1), высказался о предстоящем ответном матче с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я вас обманул, когда говорил перед матчем с «Ренном», что не думаю о предстоящей игре с «Ливерпулем». Конечно, я думаю о «Ливерпуле». Я всегда думал о «Ливерпуле» с момента жеребьевки. Но сегодня вечером я хочу отметить работу и менталитет всех игроков – как тех, кто вышел в стартовом составе, так и запасных, и даже тех, кто не появился на поле. Сейчас мы провели хороший матч против «Ренна», который тоже хорошо сыграл, особенно в начале второго тайма. Команда показала серьезный настрой, и мы полны надежд перед игрой с «Ливерпулем», — приводит слова Энрике Lequipe.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем» пройдёт 11 марта. Первый матч завершился победой «Ливерпуля» со счётом 1:0.