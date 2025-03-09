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Сафонов критически высказался о своей игре в матче «ПСЖ» с «Ренном»

Сафонов критически высказался о своей игре в матче «ПСЖ» с «Ренном»
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Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о своей игре в матче 25-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (4:1). В этой встрече россиянин пропустил один мяч и совершил два сейва.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 27'     0:2 Рамуш – 50'     1:2 Брассье – 53'     1:3 Дембеле – 90+1'     1:4 Дембеле – 90+4'    

«Что касается меня, сложилось впечатление, что должен давать больше спокойствия команде. Также есть неточности, но я намного лучше понимаю, что от меня требуется и как играет команда.

P.S. Кстати играл против «Ренна» за «Краснодар» в 2020-м году (матчи проходили в Лиге чемпионов. — Прим. «Чемпионата»). И только после матча это понял», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Сафонов принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых пропустил семь голов, а также в шести встречах отыграл «на ноль».

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