Сафонов критически высказался о своей игре в матче «ПСЖ» с «Ренном»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о своей игре в матче 25-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (4:1). В этой встрече россиянин пропустил один мяч и совершил два сейва.

«Что касается меня, сложилось впечатление, что должен давать больше спокойствия команде. Также есть неточности, но я намного лучше понимаю, что от меня требуется и как играет команда.

P.S. Кстати играл против «Ренна» за «Краснодар» в 2020-м году (матчи проходили в Лиге чемпионов. — Прим. «Чемпионата»). И только после матча это понял», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Сафонов принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых пропустил семь голов, а также в шести встречах отыграл «на ноль».

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