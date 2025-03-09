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19:15 Мск
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Ари: я ещё не завершил карьеру футболиста — хочу провести прощальный матч в России

Ари: я ещё не завершил карьеру футболиста — хочу провести прощальный матч в России
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Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Ари заявил, что хочет провести прощальный матч в России.

«В прошлом году мой «Атлетико Сеаренсе» играл в Серии D. За четыре тура до конца я ещё претендовал на звание лучшего бомбардира. В итоге его выиграл другой нападающий, но, считаю, я неплохо помог команде. Больше скажу: официально я ещё не закончил карьеру!

Мне бы хотелось сыграть ещё один матч. Здесь, в России. И на этом поставить точку в профессиональных выступлениях.

Я до сих пор поддерживаю форму. Регулярно хожу в зал. На сборах иногда подключался к команде: проводил разминку, играл в квадраты. В основной программе не участвовал, чтобы не мешать тренировочному процессу. Зачем занимать место молодого, перспективного в двусторонке? Я уже в большей степени спортдиректор, чем футболист. У меня теперь другие задачи.

Я 12 лет отыграл в России — это очень много. Большая часть моей карьеры прошла в РПЛ. Я подумал, что будет красиво там и финишировать», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Последним клубом Ари был «Атлетико Сеаренсе», который он покинул в декабре 2024 года.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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