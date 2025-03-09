Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Спартака» Бальде отличился голом впервые за полгода

Экс-форвард «Спартака» Бальде отличился голом впервые за полгода
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде, зимой подписавший контракт с «Монцей», выступающей в Серии А, отличился первым голом за итальянский клуб.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Монца
Монца
0:1 Биринделли – 32'     0:2 Кейта – 44'     1:2 Арнаутович – 45+1'     2:2 Чалханоглу – 64'     3:2 Кирьякопулос – 77'    

Произошло это в матче 28-го тура чемпионата Италии, где «Интер» со счётом 3:2 переиграл «Монцу». Сенегалец забил в этой встрече с передачи португальского нападающего Дани Карвалью. Таким образом, 30-летний Бальде забил впервые с 14 сентября 2024 года, тогда форвард, выступая в то время за «Сивасспор», отметился забитым мячом в ворота «Газишехира» (3:2) в рамках матча турецкой Суперлиги.

Напомним, нападающий из Сенегала присоединился к московскому «Спартаку» в августе 2022 года, пребывая на тот момент в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бальде в € 1 млн. Всего в текущем сезоне за турецкий и итальянский клубы сенегалец сыграл в 15 матчах, отличившись двумя голами.

Материалы по теме
«Интер» победил «Монцу» в Серии А, уступая 0:2 к 45-й минуте

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android