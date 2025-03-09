Александр Мостовой высказался об инциденте с оскорблениями на матче «Факел» — «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Реала Сосьедад» Александр Мостовой поделился мнением об скандальном эпизоде с оскорблениями полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура чемпионата России с «Факелом» (0:2).

«Почему Вендела можно оскорблять с трибуны? Нужно внимательно рассмотреть эпизод. На каждых пяти метрах сейчас камеры. Включили — посмотрели. Если правда его кто-то провоцировал и оскорблял, то, конечно, за что его удалять?» — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Напомним, на 74-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел был удалён за неприличный жест. Позднее стало известно, что он подвергался оскорблениям на расистской почве.

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