Александр Мостовой высказался об инциденте с оскорблениями на матче «Факел» — «Зенит»
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Реала Сосьедад» Александр Мостовой поделился мнением об скандальном эпизоде с оскорблениями полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура чемпионата России с «Факелом» (0:2).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19' 0:2 Кассьерра – 57'
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'
«Почему Вендела можно оскорблять с трибуны? Нужно внимательно рассмотреть эпизод. На каждых пяти метрах сейчас камеры. Включили — посмотрели. Если правда его кто-то провоцировал и оскорблял, то, конечно, за что его удалять?» — написал Мостовой в своём телеграм-канале.
Напомним, на 74-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел был удалён за неприличный жест. Позднее стало известно, что он подвергался оскорблениям на расистской почве.
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