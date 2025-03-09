Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой высказался об инциденте с оскорблениями на матче «Факел» — «Зенит»

Александр Мостовой высказался об инциденте с оскорблениями на матче «Факел» — «Зенит»
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и «Реала Сосьедад» Александр Мостовой поделился мнением об скандальном эпизоде с оскорблениями полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура чемпионата России с «Факелом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Почему Вендела можно оскорблять с трибуны? Нужно внимательно рассмотреть эпизод. На каждых пяти метрах сейчас камеры. Включили — посмотрели. Если правда его кто-то провоцировал и оскорблял, то, конечно, за что его удалять?» — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Напомним, на 74-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел был удалён за неприличный жест. Позднее стало известно, что он подвергался оскорблениям на расистской почве.

Материалы по теме
«Зенит» спокойно побеждал в Воронеже. И тут Вендел удалился за скандальный жест!
«Зенит» спокойно побеждал в Воронеже. И тут Вендел удалился за скандальный жест!

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android