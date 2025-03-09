Тренер «Динамо» Личка рассказал, как команда отреагировала на тяжёлую травму Тюкавина

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о травме нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, а также поделился реакцией на трагичное событие со стороны одноклубников форварда.

«Тюка для нас — очень важный человек, который всегда приносит позитивное настроение в команду. Желаем ему быстро восстановиться и вернуться ещё сильнее. В жизни ты не на все вещи можешь влиять, и их надо уметь принимать. Это тяжёлый момент в его карьере, но уверен, что он справится и вернётся сильнее», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

22-летний нападающий получил травму — разрыв передней крестообразной связки правого колена — во время встречи 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). В этом сезоне РПЛ футболист успел провести 19 матчей, в которых забил семь голов и сделал две резульативные передачи.

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