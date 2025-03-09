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Личка назвал возможные замены травмированному Тюкавину, не исключив бесплатный трансфер

Личка назвал возможные замены травмированному Тюкавину, не исключив бесплатный трансфер
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о возможной замене тяжело травмированному нападающему бело-голубых Константину Тюкавину, который выбыл из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена как минимум до конца сезона-2024/2025.

«У нас есть Мехди и Гладышев, который сыграл последние 15-20 минут в центре нападения, а также молодой Боков. Конечно, можно подписать свободного агента, но есть вопрос готовности, а у нас осталось два с половиной месяца до конца сезона», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

22-летний нападающий получил травму во время встречи 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). В текущем розыгрыше футболист успел провести 19 матчей, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.

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