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«В семье не без урода». Радимов отреагировал на скандальный эпизод игры «Факел» — «Зенит»

«В семье не без урода». Радимов отреагировал на скандальный эпизод игры «Факел» — «Зенит»
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Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о скандальном инциденте с оскорблениями полузащитника сине-бело-голубых Вендела в матче 20-го тура чемпионата России с «Факелом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Вендел показал жест, здесь нет смысла отрицать. Просто так человек добропорядочным гражданам, которые сидят на трибуне воронежского стадиона, демонстрировать такое не будет. Но в семье не без урода. Потому что провокации, наверняка, какие‑то были. Ведь за Венделом ничего подобного не водилось прежде… Довести можно любого человека. А поскольку Вендел ответить словом не может, получилось жестом. Его это не красит. Но довести да такого состояния… А ещё Семак такое говорит… Я его никогда таким не видел… Нисколько не защищаю Вендела, но понимаю его. К сожалению, это была провокация», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 74-й минуте встречи Вендел получил красную карточку за непристойный жест. Позже выяснилось, что его действия были спровоцированы расистскими оскорблениями, с которыми он столкнулся на поле.

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